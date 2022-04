Lerner: “Non è un nuovo 5 maggio. Quantità di sfiga del 27 aprile non si ripeterà”

Sono le parole di Gad Lerner, noto tifoso interista, all'Adnkronos, dopo la sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi a Bologna con una papera del portiere Radu

"Non diciamo ancora che il 27 aprile è il nuovo 5 maggio... tra interisti ci intendiamo quando citiamo queste date nefaste, perchè dobbiamo provarci fino in fondo...La quantità di sfiga che si è condensata in questo 27 aprile è tale da lasciare immaginare che nelle prossime 4 giornate non possa ripetersi, nella stessa quantità". Sono le parole di Gad Lerner, noto tifoso interista, all'Adnkronos, dopo la sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi a Bologna con una papera del portiere Radu.