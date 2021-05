Letizia Moratti: “Per festeggiamenti Inter di sabato Sala vuole assumersi ogni responsabilità”

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha replicato al sindaco di Milano Giuseppe Sala

"Invito il sindaco Sala ad attivarsi con urgenza in vista di preoccupanti eventi pubblici imminenti, dopo l'abbandono della città a uno stato di anarchia come accaduto domenica scorsa". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, replicando al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "La mia - prosegue Letizia Moratti - non e' stata una riflessione amara sul passato recente, bensì la constatazione di un'evidente irresponsabilità dell'Amministrazione comunale che i cittadini milanesi rischiano di pagare a caro prezzo. Desidero vincere il campionato delle riaperture in sicurezza dei commercianti e delle attivita' laboriose di Milano e della Lombardia, senza giocare ulteriormente con i sacrifici e le tante vittime che gia' ci sono purtroppo state".