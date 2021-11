Il milanista Letta a Cottarelli: “L’Inter ha cominciato a comprare gli arbitri”. La replica…

Lo scambio di battute tra il segretario del Pd Enrico Letta, noto tifoso rossonero, e il professor Cottarelli, di fede interista

Gli strascichi del derby pareggiato domenica fra Milan e Inter sono venuti fuori in un videoforum sul sito di Repubblica a cui hanno partecipato il segretario del Pd Enrico Letta, noto tifoso rossonero, e il professor Carlo Cottarelli, uno dei sei componenti dell'Osservatorio degli indipendenti delle Agorà democratiche, nonché promotore di Interspac, il progetto di azionariato popolare per i tifosi nerazzurri. "No comment", ha tagliato corto Cottarelli rispondendo a chi gli domandava se comprerà l'Inter, e nel discorso si è inserito Letta, con una battuta: "Intanto hanno già cominciato con gli arbitri". "Questo è un colpo basso - ha replicato Cottarelli -, non è possibile".