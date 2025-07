Il torneo si giocherà in Cina dal 19 al 23 agosto e la squadra dell'ex allenatore nerazzurro ha deciso che non vi prenderà parte

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha deciso di rinunciare alla Supercoppa saudita che si giocherà dal 19 al 23 agosto a Hong Kong, in Cina. Si giocherà con la formula della Final Four e siccome la squadra arava si è classificata seconda in classifica in campionato dietro l'Al-Ittihad entra tra le quattro squadre che si giocheranno la competizione. Ma secondo quanto riportato fa Al Jazeera il club, con una lettera firmata da tutti i giocatori, e inviata alla Federazione, avrebbe ufficializzato la decisione di non prendere parte al torneo.