Leva: “Frattesi? Inter buona soluzione. Inzaghi lo conosce perfettamente”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Emiliano Leva ha parlato di Davide Frattesi. Per il dirigente il centrocampista del Sassuolo sarebbe l'ideale per l'Inter. "Davide è un ragazzo forte fisicamente, visione di gioco e tempi d'inserimento. In un centrocampo a tre è perfetto, a due sarebbe un problema".