All'84' il St Pauli trova il gol che riapre il match con Guilavogui ma è troppo tardi. Il Leverkusen conquista la terza vittoria di fila in Bundes e sale al terzo posto a 26 punti, dietro all'Eintracht secondo e comunque a -7 dalla capolista Bayern - i bavaresi hanno vinto per 4-2 contro l'Heidenheim -, battuta martedì proprio dal Leverkusen in Coppa di Germania.