FIFA The Best 2021, Lewandowski vince il ‘Best Player’ davanti a Messi e Salah

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha conservato il titolo di miglior giocatore Fifa nel corso della cerimonia 'The Best' 2021 (svoltasi in videoconferenza da Zurigo), cancellando parzialmente la delusione per essere stato nuovamente battuto da Lionel Messi nella corsa al Pallone d'Oro.