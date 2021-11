L’ex Inter Libera: “Marotta top. Quando Conte è andato via mi ha scritto questo messaggio”

Giacomo Libera, ex attaccante dell'Inter (30 presenze e 7 gol in nerazzurro tra il 1975 e il 1977), ha svelato un aneddoto su Beppe Marotta

Intervistato dall'edizione barese di Repubblica, Giacomo Libera, ex attaccante dell'Inter (30 presenze e 7 gol in nerazzurro tra il 1975 e il 1977), ha svelato un aneddoto su Beppe Marotta, amministratore delegato del club e suo amico dai tempi del Varese, quando lo stesso Marotta, agli inizi, era il magazziniere del club biancorosso dove Libera giocava:

"Non sono rimasto in contatto con nessuno nel mondo del calcio, a parte Marotta. Lui nel mio passato c’entra eccome, visto che quando ero al Varese lui faceva l’aiuto magazziniere per la nostra società. Era un grandissimo appassionato di calcio e cominciò così, dando una mano al magazziniere della squadra, pur di frequentare il mondo del pallone. Ha fatto carriera perché è davvero un bravissimo manager. Ci sentiamo via sms, ogni tanto, e abbiamo commentato assieme l’addio di Antonio Conte all’Inter: non potevamo farci niente, mi ha detto, purtroppo i conti in rosso ci avevano messo di fronte a un bivio".