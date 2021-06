Libero, Barella da 6.5: “Prende in mano la partita. Non ha tempo perché…”

Il quotidiano Libero analizza la prestazione del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella dopo la sfida tra Italia e Turchia

"Non ha letteralmente tempo di giocare: lo prendono a calcioni. Si allarga alle spalle di Berardi e finisce in un imbuto. Nella ripresa ha più tempo e spazio e infatti sale di livello e prende in mano la partita. Manca ancora l'inserimento senza palla, necessario in quest'Italia di amanti della sfera nei piedi. Ma con i turchi rintanati a chiudere il campo non c'era modo".