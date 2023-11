Libero / Colpani in Nazionale: dai messaggi di Bastoni al prezzo già fissato, l’Inter c’è

“Dicevano che non sarebbe andato da nessuna parte con quel fisico lì. Colpani è troppo gracile per il calcio muscolare di questi tempi, non mette su massa, lo spazzeranno via. E poi, dicevano, dove lo metti il “Colpa”? È alto, potrebbe fare l’attaccante ma non ha i muscoli, e spalle alla porta non è a suo agio. A centrocampo? Ma se non difende... In difesa? Se non difende a centrocampo... Esterno? Non ha il passo, non è veloce, no no”.