Libero – Inter più leggera dopo l’uscita dalla Champions. Conte a suo agio dentro i confini

Dopo l’uscita dalla Champions League, l’Inter si sente più leggera, più a suo agio, più forte. Un discorso che vale ancora per Conte. E’ questa la tesi dell’edizione odierna di Libero, che scrive:

“Ci guadagna altri due punti l’Inter, ora vicina alla vetta. Fa impressione la velocità con cui possono cambiare i discorsi in questa stagione. Cambia la percezione sul Milan come quella sull’Inter, che gioca peggio di inizio campionato ma vince di più. Con il Napoli (1-0) trova la quinta vittoria consecutiva, la serie inizia a essere importante, da Scudetto. È notevole come non abbia risentito dell’uscita dalla Champions, anzi è come se si sentisse più leggera. Si sente più forte, più a suo agio, come d’altronde Conte dentro i confini“.

(Fonte: Libero)