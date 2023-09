Libero: “Ecco cos’ha in più quest’Inter rispetto a quella dell’anno scorso”

L’Inter sta giocando da grande perché rispetta le piccole. In più ha capito che dopo gli impegni europei non è possibile brillare

Nell'edizione odierna di Libero viene analizzata la vittoria per 1-0 da parte dell'Inter sull'Empoli. Questo il commento del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri: "Cos’ha questa Inter che quella dello scorso anno non aveva? La pazienza. Virtù dei forti. Accetta un primo tempo in cui tira una dozzina di volte, senza successo, e un’ultima mezz’ora in cui non riesce a mettere l’Empoli alle corde.