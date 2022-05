Libero sulla costruzione dal basso: “Radu, Meret, Terracciano? Colpa degli allenatori che…”

L'edizione odierna di Libero analizza l'impatto avuto dai portieri nella lotta al titolo nelle ultime giornate

L'edizione odierna di Libero analizza l'impatto avuto dai portieri nella lotta al titolo. "Si pensa sempre che siano gli attaccanti a spostare gli equilibri di una stagione, ma questo campionato potrebbe essere deciso dai portieri, in positivo e, soprattutto, in negativo. E non tanto per le abilità di questi tra i pali, ma per i guai che combinano quando si ritrovano la palla tra i piedi", spiega il quotidiano. L'errore di Radu in Inter-Bologna, quello di Meret in Empoli-Napoli e l'ultimo di Terracciano in Milan-Fiorentina sono gli esempi più concreti. "Ma ciò che accomunale suddette situazioni, oltre alle imbarazzanti disattenzioni dei singoli, è l’errore degli allenatori di mettere nelle condizioni di sbagliare dei giocatori che, evidentemente, non sono dei mostri di bravura con i piedi. Cosa, peraltro, non così assurda dato che di mestiere hanno scelto di fare i portieri e noni centrocampisti".