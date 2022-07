Libero – Inter, meglio dirottare i 30 milioni a sinistra. Un nome può tornare di moda

"In attesa della difesa titolare, di un rinforzo (Milenkovic sempre favorito) e di una decisione su Skriniar, bisogna sgrezzare il tocco di Bellanova in tempi più rapidi del previsto. È però a sinistra che sorge il più grande dubbio dell’estate: perso Perisic, unico in rosa capace di saltare l’uomo, è sufficiente Gosens che ha peraltro caratteristiche ben diverse (più simili a Dumfries, da corridore tuttafascia più che da ala) e accusa alcune difficoltà dal punto di vista fisico? Se i 30 milioni preventivati per Bremer sono ancora disponibili, forse è meglio dirottarne una parte su un mancino: il 19enne azzurro Udogie è già stato sondato, l'Udinese chiede 20 milioni. Magari tornerà di moda a discapito di un centrale", riporta Libero.