La positività d’animo di Frattesi vale più dei due punti: quel gol non lo fai se…

"Quel gol lo devi annusare, sentire, sognare, altrimenti sulla respinta del portiere non ci vai. La positività d’animo di Frattesi vale più dei due punti che porta in dote perché le vittorie che arrivano nel recupero, strappate tra mille polemiche, in risoluzione a partite pazze giocate nel momento meno brillante della stagione, lasciano euforia a chi le conquista e sensazioni negative a chi le "subisce”. Nel caso specifico, la Juventus".