Libero – Inter: Conte, sul tavolo nomi precisi per il mercato. E su uno non ci sono dubbi

Nell’incontro con Zhang Conte chiarirà i motivi dei suoi sfoghi. Ma parlerà anche di calciomercato. E sul tavolo porgerà delle richieste precise. Questo sostiene il quotidiano Libero. “Su un nome nonci sono dubbi: il 29enne perno del centrocampo del Chelsea, N’golo Kanté, valore non meno di 60 milioni. La dirigenza valuterà lo scenario, compatibilmente con i costi sanguinosi della pandemia, e darà la sua risposta”, si legge sul quotidiano.

Se con Conte dovesse finire, l’ipotesi più plausibile resta Allegri. Per lui uno stipendio vicino ai 7 mln all’anno e la possibilità di mettere in campo il 4-3-1-2 con Eriksen protagonista e Tonali in arrivo a dare una mano.

(Fonte: Libero)