Libero – Inter, l’area sport attende ancora che Suning batta un colpo

La sottolineatura del quotidiano dal focus sull'evento di ieri promosso da InterSpac

InterSpac ha mosso un altro passo nella giornata di ieri. Il progetto lanciato da Roberto Zaccaria e Carlo Cottarelli per il futuro dell'Inter, presentato ieri nel dettaglio alla stampa, dovrebbe subire un'ulteriore accelerazione nei prossimi due mesi. Ma da Libero di oggi sorge spontanea una domanda: "Gli Zhang saranno disposti ad ascoltare o se ne fregheranno altamente? Per intenderci: i fenomenali Marotta, Ausilio e Baccin, ovvero il management dell’area Sport nerazzurra, sono ancora in attesa che Nanchino batta un colpo quanto a “rinnovo dei contratti”, si legge. Solo il tempo potrà risolvere il dubbio.