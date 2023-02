Libero – L’Inter rafforza la candidatura per il 2° posto: “La sorpresa è…”

I nerazzurri battono l'Udinese e respingono l'attacco del Milan, che resta a tre lunghezze di ritardo in classifica

L'Inter batte 3-1 l'Udinese e archivia il pareggio deludente a reti inviolate in casa della Sampdoria. I nerazzurri rafforzano la loro candidatura al secondo posto e respingono l’attacco del Milan, che vince a Monza ma resta a -3.

“La sorpresa della serata per Inzaghi è la presenza di Lukaku, in coppia con Dzeko, al posto di Lautaro Martinez, dato per favorito alla viglia” sottolinea il quotidiano Libero.