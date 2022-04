Libero – Inter, crisi ha spaventato i calciatori. Ora consapevoli che la differenza…

Il quotidiano parla della vittoria contro il Verona e della squadra di Inzaghi che sembra essersi ritrovata

"L’Inter ritrova sé stessa, quindi è giusto restituirle anche i favori del pronostico per lo scudetto. È la squadra migliore solo se si dimentica di esserlo. La crisi ha spaventato i giocatori, che ora sono consapevoli di nonpoter vincere per manifesta superiorità e che la differenza è piccola e va conquistata. L’Inter di un mese fa avrebbe sofferto il Verona, formazione-virus che si insinua tra le crepe della rivale. Serve essere granitici, consapevoli, impermeabili per affrontarla. Lo era l’Inter d’autunno, lo è quest’ultima di nuovo".