Libero – Inter cresciuta: partite così le sbagliava. L’unico che fa sempre la cosa giusta è…

L'Inter vince a Tiraspol e conferma i passi in avanti sotto la gestione Inzaghi: Libero sottolinea l'importanza del successo di Tiraspol

Il quotidiano Libero esalta il successo dell' Inter sul campo dello Sheriff Tiraspol. All'indomani della vittoria per 3-1 dei nerazzurri di Simone Inzaghi, si parla della seconda vittoria di fila dei nerazzurri, che ora hanno in mano il proprio destino nel Gruppo D di Champions League.

"Di fatica, mentale più che fisica, ne fa l'Inter in quel di Tiraspol. Partita infame, Sheriff indecifrabile ma l'Inter non perde il controllo. È padrona di sé e della situazione. Paga per un tempo la poca qualità nelle giocate finali, quelle decisive, ma non ne fa un dramma. Le garantisce solo Dzeko, l'unico che fa sempre la cosa giusta – un po' come Benzema, che segna il gol numero 1000 della storia del Real Madrid, schianta lo Shakhtar di De Zerbi e consegna a Ancelotti il primato del girone.