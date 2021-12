Libero – Inter, qualsiasi dato giustifica la scommessa scudetto. L’unica che…

Il quotidiano sottolinea il grande percorso effettuato fino a questo momento dalla squadra di Simone Inzaghi

Libero in edicola questa mattina sottolinea i meriti dell'Inter prima in classifica e campione d'inverno. Questa l'analisi sui nerazzurri di Inzaghi: "Qualsiasi dato dell’Inter giustifica la scommessa sullo scudetto. È l’unica ad aver perso una sola partita, per dire. Il Milan con la sconfitta a domicilio incassata dal Napoli sale a tre come quest’ultima e l’Atalanta. La difesa, poi, ha incassato 15 gol mentre un anno fa con Conte erano 23, alla faccia dell’Inzaghi che pensa solo ad offendere. L’attacco, invece, conta 3 reti in più, 48 contro 45. La formazione che ha perso i suoi tre migliori giocatori più l’allenatore della differenza sta facendo meglio di se stessa, scavando in anticipo il solco: vuol dire che conta su una consapevolezza dovuta al titolo cucito sul petto, qualità che non si compra sul mercato ma si crea con i successi, e anche che il resto del torneo è meno competitivo, nonostante ci raccontiamo spesso il contrario".