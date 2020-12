Libero – Inter decisa su Gomez: proposte due contropartite, ecco la formula. Ma attenzione a…

Alejandro Gomez è certamente tra i nomi più ambiti a gennaio in sede di calciomercato. L’argentino continua ad allenarsi a parte ed è ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Sul Papu è forte l’interesse dell’Inter, che negli ultimi giorni si è mossa con decisione per sbaragliare la concorrenza.

A spiegare la situazione è il quotidiano Libero: “Il Papu Gomez (32 anni), scalda il mercato: l’argentino, andato in rotta con Gasperini nell’intervallo di Atalanta-Midtjylland in Champions League, è molto vicino a trovare un accordo per rimanere in serie A. Su di lui c’è con decisione l’Inter: i nerazzurri milanesi propongono uno scambio di prestiti per completare un trasferimento a costo zero, inserendo nella trattativa Gagliardini (26) o Ranocchia (32) per soddisfare la Dea“.

Ma non c’è solo l’Inter sul Papu. I nerazzurri deve infatti fare attenzione all’inserimento della Lazio: “Nelle ultime ore anche la Lazio si è interessata a sorpresa all’argentino: Inzaghi vorrebbe portarlo a Roma per aggiungere un elemento di qualità a Luis Alberto, Correa, Immobile e Milinkovic-Savic”.