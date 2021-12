Libero / Inter, derby col Milan per Muriel. Idea scambio col Genoa, Thuram…

Le possibili mosse dei nerazzurri sul mercato in vista della finestra invernale: tanti nomi caldi in casa Inter

Alessandro De Felice

Sorprese in vista a meno di tre settimane dalla sessione invernale del calciomercato. La Serie A è già a lavoro per preparare una finestra che si preannuncia low-cost ma con qualche colpo a effetto.

Il quotidiano Libero si concentra sull'Inter di Simone Inzaghi, a caccia di un acquisto per sistemare l'attacco:

"L’Inter, in estate, ha venduto Lukaku (28 anni) e preso Dzeko (35, a zero) e Correa (27, 30 milioni) che si sono aggiunti a Sanchez (32) e Lautaro Martinez (24) ma, per quasi tutta la prima parte di stagione, Inzaghi non ha mai avuto a disposizione tutti i suoi attaccanti insieme. Sanchez e Correa sono stati tante volte ai box per problemi fisici dandosi il cambio in infermeria".

Sanchez si gioca le sue chance di permanenza nelle prossime settimane:

"Il cileno sta provando a convincere ora la società a tenerlo dopo primo gol in campionato contro il Cagliari ma le sue chance di rimane a Milano potrebbero essere poche. Quasi sicura la partenza di Satriano, ufficialmente quinta punta di Inzaghi ma con soli 33 minuti giocati. Un suo addio non vedrebbe l’Inter intervenire sul mercato, cosa che però verrebbe fatta in caso di addio si Sanchez. I nomi sono tanti, dai giovani (ma costosi) del Sassuolo, Raspadori (21) e Scamacca (22), al pallino estivo Marcus Thuram (24) che, come affermato dal suo agente Raiola".

Tra i nomi caldi in casa Inter ci sono anche quelli di Caicedo e Muriel:

"Occhio anche allo scambio che potrebbe imbastirsi sull’asse Inter-Genoa. Caicedo (33), dopo essere approdato ai rossoblù, potrebbe tornare alla corte di Inzaghi come vice-Dzeko con l’Inter che potrebbe inserire nell’operazione un esubero, Vecino (30). Un altro nome, comodo sia sponda Inter sia sponda Milan, è quello di Muriel (30). Con Gasperini quest’anno il colombiano non sta trovando spazio da titolare visto anche uno Zapata straripante. Non è una novità che il Gasp vada in rottura con alcuni suoi giocatori, un esempio è l’addio del Papu Gomez nello scorso mercato invernale e quindi un addio di Muriel non è da scartare".