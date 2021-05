Libero – L’Inter determinerà il domani della Juve. Stipendi, volontà comune

L'Inter è impegnata su due fronti: da una parte il campo con la sfida con la Juventus e dall'altra la questione stipendi

Il trentaseiesimo turno di Serie A non regala sorprese. Vincono, infatti, le prime sei della classe. Il quotidiano Libero sottolinea: "Il giudizio sulla Champions è rimandato alle ultime due giornate, dove, in sintesi, la Juventus è nettamente sfavorita, sia per il ritardo in classifica sia per la presenza dell’Inter sul cammino. Stupisce infatti la facilità con cui nerazzurri schiantano (3-1, Lautaro si arrabbia per il cambio, Lukaku segna il 22esimo gol) una Roma in teoria più motivata visto il settimo posto da difendere. Il risultato sarebbe superfluo, non fosse l’Inter al centro delle cronache per la questione-stipendi. Il problema è stato chiarito, la volontà comune di trovare una soluzione esiste".