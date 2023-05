Libero – Inter un po’ distratta, ma compie un passo decisivo nella corsa Champions

Contro il Sassuolo è arrivata la settima vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi, la quinta in campionato

L'Inter vola. Contro il Sassuolo è arrivata la settima vittoria consecutiva, la quinta in campionato. Libero analizza così la prova della squadra di Inzaghi: "L’Inter si prende qualche rischio di troppo, ma può festeggiare. I nerazzurri vincono 4-2 contro il Sassuolo, ottenendo il settimo successo consecutivo tra tutte le competizioni e compiendo un passo forse decisivo nella corsa alla prossima Champions League".

"Le tante rotazioni sono difficili da assimilare e infatti l’Inter rischia subito, con un gol annullato a Berardi per fuorigioco di Laurienté (poco dopo verrà annullato un gol a Correa, per posizione irregolare di Dimarco). I neroverdi giocano meglio, mentre l’Inter fatica a creare tante palle gol. Per sbloccarla, allora, serve una grandissima giocata di Lukaku, che porta a scuola Ruan e lascia partire un mancino strepitoso all’incrocio dei pali".