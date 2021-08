Libero – Inter, estate surreale e compito complicato per Inzaghi: l’impresa più ardua…

Al via la nuova stagione con l'Inter campione d'Italia in carica ma rivoluzionata con gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi: tocca a inzaghi

La stagione dell' Inter è ai nastri di partenza. La squadra nerazzurra, campione d'Italia in carica, apre oggi la nuova annata con la sfida contro il Genoa , in programma a San Siro alle 18:30. Il quotidiano Libero analizza l'estate travagliata dei nerazzurri:

"Quando il signor Valerio Marini di Roma fischierà il calcio d’inizio di Inter-Genoa, terminerà ufficialmente una delle estati più surreali che ricordino i tifosi interisti. Iniziata come meglio non potesse, con la festa per la vittoria del diciannovesimo scudetto, ma rovinata sul più bello da tre pesantissimi addii. Il primo del tecnico Conte, seguito a ruota da Hakimi (passato al Psg per 71 milioni di euro, bonus compresi), per finire con quello più doloroso di tutti di Lukaku (finito al Chelsea per 115 milioni). Partenze che hanno inevitabilmente lasciato un vuoto nei cuori dei tifosi nerazzurri, oltre che sul campo. Mancanze che, ora, dovrà colmare Simone Inzaghi".