Libero – Inter, il centrocampo vale un bomber. E c’è anche un’altra arma

Il rendimento dell'Inter in stagione dipende anche da una mediana che si attesta tra le prime in Europa. Lo sottolinea anche Libero, riportando numeri inequivocabili: "In questo momento nulla sembra poter scalfire l’Inter. C’è ancora tanto calcio da giocare, ma finora i nerazzurri hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Non a caso sono primi in classifica con il miglior attacco, la miglior difesa e un centrocampo che non ha eguali in Italia. Sommando le statistiche di Calhanoglu (7+1), Mkhitaryan (2+4), Barella (1+2) e Frattesi (2+3) si arriva a un bottino di 12 gol e 10 assist".