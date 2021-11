Libero / Inter, out in 2 col Napoli: Inzaghi recupera tre titolari. Esami per…

La situazione in casa Inter a tre giorni dalla sfida contro il Napoli di campionato, in programma domenica a San Siro

Alessandro De Felice

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022, le squadre di Serie A si rituffano sul campionato con un weekend che propone due big match, Lazio-Juventus e Inter-Napoli.

A preoccupare gli allenatori e i tifosi sono le numerose assenze. La sosta per le nazionali ha creato non pochi problemi, con molti calciatori che militano in Serie A alle prese con affaticamenti muscolari, acciacchi e contusioni.

Il quotidiano Libero fa il punto in casa Inter in vista del match col Napoli di Spalletti: "Simone Inzaghi, già in apprensione per l’assenza di De Vrij che potrebbe saltare anche la sfida con lo Shakhtar di Champions (24 novemebre), ora si ritrova pure senza Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è uscito durante la partita Cile ed Ecuador, per un affaticamento alla gamba destra e svolgerà gli esami a Milano. Inzaghi almeno recupera Lautaro, Dzeko e Bastoni per il match contro il Napoli".