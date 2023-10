Libero – Inter più matura che mai. Frattesi, Dumfries e Augusto tre decatleti

Vittoria matura oltre che importante per l'Inter sul campo del Torino: dopo un primo tempo deludente, infatti, la squadra di Simone Inzaghi è entrata con un altro piglio nel secondo e ha portato a casa il match. Scrive in merito Libero: "I nerazzurri si dimostrano più maturi che mai: accettano 45’ di gioco sporchi perché nella ripresa gli spazi saranno più ampi.

Un paio di anni fa avrebbero perso la pazienza e sprecato tutte le energie per indirizzare subito la gara. In quei varchi si infilano l’olandese volante Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi: «I cambi sono fondamentali, in alcuni ruoli ho la fortuna di poterli avere», dirà il mister. Tre decatleti nel momento di fiacca possono produrre un solo risultato: il gol per chi si può concedere il lusso di inserirli".