Libero – L’Inter deve portar via da Lecce questa lezione per il futuro. Serve…

L'Inter inizia il campionato con una vittoria. La squadra di Inzaghi batte il Lecce grazie al gol di Dumfries all'ultimo respiro. Il giorno dopo la gara, Libero analizza così la prestazione dei nerazzurri: "L'Inter si illude che basti Lukaku per vincere al Via del Mare. Così non è, ad Inzaghi servono tutti i cambi, soprattutto Dumfries che segna il 2-1 all'ultimo secondo del recupero. Oltre ai tre punti, l'Inter deve portar via da Lecce una lezione per il futuro: al belga bastano 81 secondi per griffare il suo secondo esordio in nerazzurro - tap-in vincente su sponda di Darmian - ma il belga non basta".