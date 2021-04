Libero – L’Inter veleggia verso lo Scudetto. Come ogni squadra di Conte, il segreto…

Il quotidiano Libero si concentra sull'Inter di Antonio Conte dopo il successo di Bologna grazie alla rete di Romelu Lukaku

L'Inter supera 1-0 il Bologna di Mihajlovic e approfitta dei passi falsi di Milan e Juve per portarsi a +8 sul secondo posto e con una partita in meno, che recupererà mercoledì contro il Sassuolo. "È qualcosa di molto simile a un match point scudetto quello che l’Inter di Conte sfrutta alla grande contro il Bologna - è l'analisi di Libero - All’Inter basta una rete del solito Lukaku (20 gol in campionato) nel primo tempo per mettere a segno la nona vittoria di fila (migliore striscia dal 2007 ad oggi) e veleggiare verso il tricolore".