Libero – Inter non in crisi, ma ha un virus che Inzaghi non sa curare

Il punto di vista del quotidiano sul momento dei nerazzurri dopo il pareggio di Coppa Italia con il Milan

L'Inter ha dei problemi che deve risolvere in fretta. Questo il quadro dei nerazzurri all'indomani del pareggio col Milan in Coppa Italia, secondo i colleghi di Libero: "Fosse una strategia, quella dell’Inter, sarebbe anche intelligente. Difendere con un baricentro basso per stanare e far stancare il Milan, evitando così che accada il contrario come in campionato. Spendere il meno possibile nella prima ora di gioco per prevenire il crollo dell’ultima mezz’ora. Invece sembra più la conseguenza fuori controllo dell’involuzione ormai chiara di quest’ultimo periodo. Non si può dire sia una crisi, ma che un virus percorra le vene dell’Inter è evidente. E che Inzaghi non sappia come curarlo, pure: la formazione è sempre la stessa, i cambi sono automatici, il gioco è ripetitivo".