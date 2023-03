Libero – Ippodromo La Maura, residenti e commercianti: “Contrari al nuovo stadio”

Residenti e commercianti dicono no al nuovo stadio nell'area dell'Ippodromo Snai La Maura. Dall'inchiesta dell'edizione Milano del quotidiano Libero emerge il parere delle persone che vivono la zona.

"Vengono a parcheggiare le auto qui per vedere le partite anche adesso che si gioca a San Siro, figuriamoci cosa potrebbe succedere con lo stadio qui di fronte" dice uno. "Qui abbiamo tanto verde, cosa succederà con il nuovo stadio? Dovranno toglierlo per far spazio a parcheggi e a tutte le attività legate al calcio - aggiunge un altro -. Il mistero dello stadio, autore Giuseppe Sala".