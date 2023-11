Libero / Inter favorita per merito di dirigenti e Inzaghi: Juve, oltre 200 milioni di differenza

“La Juve in questi anni ha sempre acquistato ciò che desiderava, mai si è dovuta accontentare degli scarti altrui. Lo dimostrano i parametri zero in rosa - due bianconeri contro sette nerazzurri - e i saldi del mercato”.

La Juve ha chiuso l’ultimo in negativo di 21 milioni, l’Inter in positivo di 65 (i dati sono Transfermarkt e vengono conteggiati i riscatti dei prestiti).

E se si allarga la ricerca agli ultimi cinque anni, il dato è ancor più evidente:

“La Juve è infatti sotto di 168 milioni mentre l’Inter è sopra di 12 milioni. Da ormai tre estati, Ausilio cede alcuni dei migliori giocatori (Lukaku e Hakimi, Onana e Brozovic) a caro prezzo e ne acquista altri che costano molto meno”.

Il quotidiano Libero conclude l’analisi esaltando il lavoro dell’Inter.

“L’Inter è la favorita perché ha lavorato meglio della Juventus in questi anni. Se ha una rosa strutturata e di livello, il merito non è dei soldi spesi ma di dirigenti capaci di coniugare le esigenze finanziarie a quelle tecniche. Esattamente ciò che la precedente dirigenza juventina non ha saputo fare, e Giuntoli è stato ingaggiato proprio per questo. E ancora, se l'Inter gioca bene, ha il miglior attacco e la miglior difesa, è già agli ottavi di Champions, sembra aver raggiunto la piena maturità e, da Lautaro a Dumfries, ha quasi solo giocatori in crescita, il merito è di Inzaghi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.