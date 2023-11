Libero – Juve-Inter? Inzaghi l’avrebbe giocata già domani. Sosta poco gradita ad Appiano

“Gli Inzaghi-boys hanno così timbrato la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, sorpassando a quota 31 punti quella Juventus che si ritroveranno davanti il 26 novembre dopo la sosta per le nazionali, a questo punto del campionato piacevole come una cartella esattoriale. Una pausa davvero poco gradita dal- le parti di Appiano Gentile: l’incrocio con la Juventus Inzaghi lo vorrebbe giocare già domani, a bocce non ferme e con i muscoli pronti per battere il ferro, finché è caldo. Nel frattempo, una cosa è certa: sosta o non sosta, l’Inter ha dimostrato di essere la squadra con le carte più in regola per sbancare il casinò e filarsela via”, aggiunge il quotidiano.