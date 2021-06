Libero – Lazzari-Inter? Voci senza conferma. Anzi, si sussurra che…

L'aggiornamento sulla notizia emersa nella giornata di ieri a proposito dell'esterno biancoceleste

Manuel Lazzari sostituto di Achraf Hakimi? La voce di un presunto accordo tra Inter e Lazio è rimbalzata nella giornata di ieri. Non risultano però riscontri, almeno per il momento. Si legge su Libero: "Non trovano conferma le voci di un passaggio imminente di Lazzari all’Inter dalla Lazio per 26 milioni (22 più 4 di bonus). Anzi si sussurra che Lotito lo venderebbe a chiunque pur di non farlo andare da quel Simone Inzaghi che il patron laziale considera alla stregua di un traditore dopo l’addio burrascoso delle scorse settimane".