Libero / Milan-Inter, esito scontato se il calcio fosse uno sport esatto: vincerebbe…

Alla vigilia del match tra Milan e Inter, il quotidiano Libero presenta il derby di Milano attraverso i numeri delle due squadre

"Se il calcio fosse uno sport esatto, il risultato del derby di Milano sarebbe scontato. L’Inter è meglio del Milan in (quasi) tutte le statistiche fornite dalla Lega di Serie A e da altri servizi, oltre a valere di più sul mercato come rosa (526 milioni contro 477). I nerazzurri tirano (170 volte a 153, di cui 65 contro 47 in porta), segnano (28 reti a 25), crossano (66 contro 55) e corrono di più (110 chilometri a 104). Tengono per più tempo il pallone (oltre 28’ a partita contro poco più di 27’) e tutto questo racconta un modo di giocare, oltre che una superiorità apparente: l’Inter costruisce azioni più elaborate e con esse avvolge gli avversari mentre il Milan è più diretto, fulmineo, verticale".

"I contrasti (16,6 in media contro i 14,5 dei nerazzurri) e i dribbling (11,1 contro 6,9) spiegano come il Milan sia solido dietro e rapido nel ribaltare il fronte. L’impressione è che sia una distanza corretta rispetto a quanto mostrato finora dalle due squadre: i rossoneri, infatti, hanno giocato meglio dei nerazzurri perché non hanno avuto passaggi a vuoto e sono sempre stati capaci di restare in partita fino in fondo, come dimostrano gli 8 gol (32% del totale) segnati nell’ultimo quarto d’ora di gara, frazione in cui l’Inter ne incassa di più (4 ovvero il 34% del totale)".