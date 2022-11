Libero – Non solo Skriniar, l’Inter sta trattando altri due rinnovi di contratto

Sono giorni caldi per la questione rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Libero, c'è ottimismo sull'accordo tra le parti ma quella per il difensore slovacco non sarà l'unica trattativa che Marotta e i dirigenti nerazzurri porteranno avanti in questi mesi. Sempre secondo LIbero, l'Inter infatti tratterà i rinnovi di Darmian e D'Ambrosio, "ormai due senatori dello spogliatoio nerazzurro".