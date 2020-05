Libero – Inter, soldi freschi in arrivo: accelerata per due super cessioni, poi assalto a…

Il mercato dell’Inter in vista della prossima stagione è vicino a un primo crocevia importante. Come riferisce Libero, il club nerazzurro potrebbe definire entro domenica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain: contatti in corso, con la distanza che si assottiglia dopo l’offerta di 50 milioni più dieci di bonus.

L’addio dell’argentino potrebbe accelerare l’operazione Cavani, anche se con i soldi freschi in arrivo – insieme a quelli di Perisic, che sarà riscattato dal Bayern Monaco per una cifra vicina inferiore ai 20 milioni di euro – i nerazzurri vogliono andare all’assalto a Timo Werner del RB Lipsia.