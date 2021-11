Libero – Venezia-Inter, i nerazzurri non si fermano più. E Inzaghi sorprende

L'analisi del quotidiano sulla vittoria dei nerazzurri sul campo del Venezia

"L’Inter non si ferma più". Inizia così l'analisi di Libero sulla vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro il Venezia. Una vittoria che porta i nerazzurri a -1 dalle capoliste Napoli e Milan. "I nerazzurri vincono 2-0 in casa del Venezia, portandosi ad un solo punto dalla vetta del campionato, occupata da Napoli e Milan. Al Penzo, Inzaghi sorprende, rinunciando al turnover annunciato e lasciando fuori solamente Lautaro Martinez".

"Per l’Inter, dunque, è la no- na partita consecutiva senza sconfitte tra coppa e campionato (7 vittorie e 2 pareggi). Mercoledì i nerazzurri torne- ranno in campo per il turno infrasettimanale di A contro lo Spezia, prima dell’insidi sa trasferta in casa della Roma di sabato. Da capire se ci sarà Darmian, uscito nel finale per un problema fisico da valutare nelle prossime ore".