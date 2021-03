Lichtsteiner: “Conte sa gestire il vantaggio. Con lui tutto diventa più facile”

L'ex terzino della Juve ai tempi di Conte Lichtsteiner ha parlato del lavoro del tecnico con l'Inter e di quello di Pirlo coi bianconeri

«Coraggioso e futuribile. Nel senso che se anche non dovesse vincere lo scudetto quest’anno, sta costruendo le basi per riuscirci nella prossima stagione. Serve tempo, i cambiamenti importanti non si possono metabolizzare in pochi mesi. Ma sono sicuro che Andrea farà benissimo. E chissà che l’anno in cui soffre in campionato, la Juve non riesca ad andare fino in fondo in Champions. Contro il Porto la qualificazione arriverà di sicuro, poi servirebbe un po’ di fortuna nel sorteggio dei quarti e dalla semifinale in avanti può succedere di tutto».