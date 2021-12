Ligabue: “Non abbattete lo stadio di San Siro. Venga destinato ai concerti”

Il cantante di fede nerazzurra che al Meazza ha fatto il suo primo concerto negli stadi fa un appello

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Luciano Ligabue ha parlato anche di San Siro, di cosa pensa del fatto che sarà abbattuto per permettere a Inter e Milan di costruire il loro stadio.

«Non tiratelo giù, permetteteci di usarlo ancora. Anche se non verrà più sfruttato per il calcio, che venga destinato ai concerti: sarebbe un modo per iniziare a risolvere la questione degli spazi dedicati alla musica», è il messaggio del cantante di nota fede nerazzurra.