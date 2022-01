Liguori: “Scudetto? Inter la più forte, Inzaghi tra i migliori italiani in assoluto”

Le parole del giornalista: "La classifica finale di Serie A sarà Inter, Napoli, Atalanta e Milan, sono convinto delle prime quattro posizioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Liguori, giornalista e tifoso del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La classifica finale di Serie A sarà Inter, Napoli, Atalanta e Milan, sono convinto delle prime quattro posizioni. Il Napoli è una buona squadra, ma può ambire al massimo al secondo posto ed a pieno organico può riuscirci tranquillamente. Ha tutte le qualità per restare in seconda posizione dietro i nerazzurri. Per me restano la squadra più forte in assoluto, è la più europea e gioca anche un grande calcio. Mi dispiace sentir dire da qualcuno che Simone Inzaghi non è un bravo allenatore, per me anche a Milano sta dimostrando di essere tra i migliori tecnici italiani in assoluto".