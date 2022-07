Lima: “Lecce, la Serie A non è la B. Per battere squadre come Inter o Juve…”

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Lima ha parlato del campionato ormai alle porte. L'ex centrocampista brasiliano si è concentrato soprattutto sulla sua ex squadra, il Lecce. "Baroni dovrà mettere in campo una squadra che gioca bene, la Serie A non è la Serie B. Ci sono tanti campioni e squadre come Milan, Roma, Inter e Juve. Per battere queste squadre devi essere ben messo in campo. Ogni partita ci sarà da lottare e per fare bene bisogna fare almeno 20 punti nell’andata. Chi lotterà per la salvezza? Le neopromosse sicuramente, poi ogni squadra cerca di fare acquisti importanti ma con il lavoro che sta facendo il Lecce si possono fare belle cose".