Lineker ai tifosi inglesi: “Non fischiate l’inno italiano. Vale la pena ascoltarlo”

L'appello ai tifosi inglesi lanciato via Twitter dall'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker

"Se sei abbastanza fortunato da avere un biglietto per la finale, per favore, non fischiare l'inno italiano". E' l'appello ai tifosi inglesi lanciato via Twitter dall'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker, commentatore per la Bbc con otto milioni di follower. "E' un bell'inno e vale la pena ascoltarlo - prosegue Lineker - ma soprattutto sarebbe un gesto davvero maleducato, irrispettoso e assolutamente privo di classe".