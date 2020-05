Inter, il Liniers spera nell’affare Lautaro-Barcellona. Il presidente: “Conoscendolo sono sicuro che…”

Non solo l’ambiente blaugrana. A spingere per il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona c’è anche il Club Atletico Liniers, club in cui il ‘Toro‘ è nato calcisticamente prima di esplodere al Racing Avellaneda.

Come ha raccontato il presidente Carlos Pablo al Mundo Deportivo, la società argentina – che nell’estate del 2018 ha guadagnato 2 milioni e 350 mila euro, a cui potrebbero aggiungersi altri 400 mila euro in caso di qualificazione in Champions dei ragazzi di Conte, per il passaggio di Lautaro dal Racing di Avellaneda all’Inter – incasserebbe la stessa cifra con il trasferimento del ‘Toro’ al Camp Nou e punta alla costruzione di una grande scuola: “Il passaggio di Lautaro al Barcellona di permetterebbe di costruire una struttura moderna per i ragazzi, all’interno del nostro complesso sportivo. La struttura accoglierebbe bambini di tre anni, per accompagnarli fino ai 18“.

Il Corriere dello Sport spiega che con la prima ondata di denaro contante, il Club Atletico Liniers ha rinnovato completamente le strutture, dai campi alle illuminazioni, fino agli spogliatoi, oltre all’acquisto di quattro trattori.

Il numero uno del Liniers ha anche aggiunto: “Con Lautaro non ho ancora avuto occasione di parlarne, ma conoscendolo sono sicuro che sarà molto contento!“.