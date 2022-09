L’Inter aspetta Lautaro: il ‘Toro’ torna titolare e vuole sbloccarsi. Con l’Udinese…

Inzaghi rivuole il suo 'Toro'. In attesa di riabbracciare Lukaku, l'Inter aspetta Lautaro Martinez. L’argentino, infatti, è rimasto a secco nelle ultime 4 gare. Si è fermato nel derby e non si è più riacceso. L'assenza di gol, però, non ha impedito al 'Toro' di essere decisivo con prestazioni e giocate di livello.

L'occasione chiamata Udinese sembra essere l'ideale per tornare a far gol per il 'Toro': "Rimasto a secco nei primi 4 incroci, ha timbrato due volte, invece, negli ultimi 3. Compresa l’ultima trasferta al Friuli, in cui l’Inter strappò un sofferto 2-1, pochi giorni l’amara sconfitta di Bologna, che di fatto è costata lo scudetto".