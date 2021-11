L’Inter presenta ‘Made in Milano’, la nuova collezione: rafforzato il legame con la città

La capsule collection rafforza ulteriormente il legame tra il Club nerazzurro e la città di Milano dopo il nuovo logo 'I M Inter'

Alessandro De Felice

Sempre più legati alla città di Milano e vicini alle nuove generazioni: l’Inter presenta oggi i primi capi di Made in Milano, la nuova collezione in tiratura limitata per la prima volta prodotta nel territorio meneghino.

La capsule collection rafforza ulteriormente il legame tra il Club nerazzurro e la città di Milano, già celebrato dalla narrativa I M che a fine marzo ha introdotto la nuova identità visiva, e l’attenzione dell’Inter al dialogo con le nuove generazioni.

Il nome della collezione gioca sulla dicitura Made in Italy, che diventa Made in Milano: la linea di capi è infatti per la prima volta non solo ideata ma anche prodotta nella città meneghina. I prodotti, realizzati con materiali di prima qualità e presentati in un pack di alta manifattura, sono stati realizzati da Youth, azienda fondatrice dei marchi IUTER e Octopus Brand, i due streetwear brand milanesi più rilevanti per le nuove generazioni.

Made in Milano è stata ideata con una particolare attenzione verso le nuove generazioni anche per quanto riguarda gli scatti fotografici di lancio dei prodotti, nei quali sia i luoghi scelti sia i personaggi coinvolti rappresentano la nuova Milano e i giovani che la popolano.

La collezione è suddivisa in diverse uscite nel corso della stagione, che vanno a comporre una nuova linea di prodotti dal fit e dal design pensato per i più giovani. L’obiettivo di questa collection è quello di dialogare con un’audience più allargata, in linea con il nuovo brand Inter, sempre più rilevante culturalmente sia dentro che fuori dal campo.

Segno distintivo dei capi è l’etichetta con la dicitura "Made in Milano", posizionata sia internamente che esternamente sul fronte dei prodotti. Il primo drop, presentato oggi, è composto da una felpa, una maglietta e un paio di pantaloncini e si concentra sul motivo a pelle di serpente, elemento caratteristico di questa nuova stagione nerazzurra.

I capi sono acquistabili, fino ad esaurimento della tiratura limitata, su store.inter.it e negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro.

