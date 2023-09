L’Inter festeggia sei anni di Media House: boom con trofei e Istanbul, i numeri

Numeri che riassumono la connessione naturale tra le prestazioni della squadra in campo, le attività off-pitch del Club e l'ingaggio sui social network dei tifosi nerazzurri in tutto il mondo.

Nella passata stagione la cavalcata nerazzurra, che ha visto la squadra di Inzaghi conquistare due trofei e raggiungere la finale di Champions League, ha permesso ai touchpoint digital dell’Inter di raggiungere straordinari traguardi. Nuovi stimoli, linguaggi e contenuti dedicati alle varie community, con un occhio di riguardo per la Gen-Z: le fanbase di TikTok, Twitch e WeChat sono quelle cresciute maggiormente, il boom delle video views è stato vertiginoso (+165% rispetto alla stagione precedente e una crescita record del +593% di video views sui canali social del club).

Dati che premiano un racconto ricco di innovazione, di contenuti originali e di idee che puntano a regalare ai fan nerazzurri in tutto il mondo l'esperienza più completa e immersiva possibile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.