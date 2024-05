L'Inter reagisce alla sconfitta col Sassuolo e travolge il Frosinone. 5-0 per la squadra di Inzaghi con 5 marcatori diversi e l'ennesimo cleansheet per Sommer.

"L'Inter torna dalla mega festa scudetto, riaccende il motore dopo la sconfitta con il Sassuolo e ritrova l'adrenalina giusta per riprendere a vincere e a divertirsi. Cinque gol sono una punizione esagerata per quello che crea il Frosinone in fase offensiva, ma sono allo stesso tempo il segnale che i campioni d'Italia ci tengono ai 98 punti finali, che sarebbero il record del club", scrive il Corriere della Sera.